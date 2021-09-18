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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Büyük derbinin kralı Altay

Büyük derbinin kralı Altay

Göztepe 26. dakikada Soner’in penaltısıyla öne geçti. İkinci yarıda yoğun bir baskı kuran Altay, 71’de Kappel ile beraberliği yakaladı. TFF 1.Lig’de 3 sezon krallık yaşayan 36 yaşındaki Paixao 90+3’te nefis golle galibiyeti getirdi

İzmir'in iki ezeli rakibi 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan dev mücadelede Altay, Göztepe'yi 2-1 yendi. 21. dakikada siyah-beyazlıların kazandığı penaltıyı Thaciano auta gönderdi. İki dakika sonra ise Halil'in, Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarıyla penaltı kararı çıktı. Soner Aydoğdu, topu filelere gönderip derbide Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Altay, yoğun bir baskı kurdu ancak Göztepe kalecisi İrfan Can başarılı kurtarışlarıyla geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, 71 Kappel'in golüyle skoru eşitledi: 1-1. Sonradan oyuna giren, TFF 1. Lig'de son 3 sezonun gol kralı 36 yaşındaki Marco Paixao 90+3'te harika bir vuruşla ağları sarsıp Altay'ı sevince boğdu: 2-1.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI...
Altay'da futbolculuk kariyerinde birçok İzmir derbisi yaşayan teknik direktör Mustafa Denizli, son dakikada gelen galibiyetin ardından sevincini taraftarıyla yaşadı. Tribünleri selamlarken gözyaşlarını tutamayan tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonra duygularını şöyle anlattı: "İzmir derbileri böyledir. İzleyenler için güzel bir gece oldu. Hem futbolcularımı hem rakibimizi kutluyorum. 18 yıl aşağı yukarı kaptan olarak bu maçların içinde oldum. Taraftarımız bu takımı sevdi. İkinci yarıdaki bu tempomuza kimse yanıt veremezdi."

GELENEK DEVAM ETTİ!
Siyah-beyazlılar, zorlu derbinin ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. İki takım Süper Lig'de 18 yıl önce 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, bu müsabakayı da Altay 2-0 kazanmıştı. Mustafa Denizli'nin öğrencileri galibiyet geleneğini devam ettirmesini bildi.

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Büyük derbinin kralı Altay
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