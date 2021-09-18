DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler? ÖSYM ile 2021 DGS kayıt belgeleri ve evrakları!

DGS kayıt için lazım olan belgeler, günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt süreci 17 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, kayıt işlemleri sırasında gerekli olan belgeler ve evraklar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ÖSYM, DGS kayıt belgeleri hakkında bilgi paylaştı. İşte, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler ve evraklar