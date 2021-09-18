Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler? ÖSYM ile 2021 DGS kayıt belgeleri ve evrakları!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:17

DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler? ÖSYM ile 2021 DGS kayıt belgeleri ve evrakları!

DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler? ÖSYM ile 2021 DGS kayıt belgeleri ve evrakları!

DGS üniversite belgeleri 2021, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından on binlerce öğrenci, DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS kayıt sürecinin 17 Eylül itibarı ile başlandığı bildirildi. Peki, DGS üniversite kayıt belgeleri ve evrakları neler? İşte, 2021-2022 DGS üniversite kayıt belgeleri ve gerekli evraklar listesi

DGS kayıt için lazım olan belgeler, günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt süreci 17 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, kayıt işlemleri sırasında gerekli olan belgeler ve evraklar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ÖSYM, DGS kayıt belgeleri hakkında bilgi paylaştı. İşte, 2021 DGS üniversite kayıt için gerekli belgeler ve evraklar

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

E-kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri öğrenci işlerine teslim etmesi gerekiyor.

Üniversitelerin genelde DGS kayıt sürecinde istedikleri belgeler şu şekilde:

  • DGS yerleştirme sonuç belgesi
  • Lise diplomanın aslı ve fotokopisi
  • Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

  • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )
  • Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler buralarda
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Barcelona ve Brezilya efsanesiydi! Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS üniversite kayıt için gerekli olan belgeler neler? ÖSYM ile 2021 DGS kayıt belgeleri ve evrakları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA