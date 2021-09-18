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Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:49 Son Güncelleme: 20.9.2021 09:03

Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, zorunlu mu ve kimler girecek? MEB hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor?

Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, zorunlu mu ve kimler girecek? MEB hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor?

İstanbul genelinde çeşitli sınıflar için hazır bulunuşluk sınavı düzenlenecek. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan sınav, “Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek?” sorusuyla araştırılıyor. Velilerin öğrencilerin gündeminde olan sınava ilişkin araştırmalar hız kazanırken, hazır bulunuşluk sınavı nedir, hangi sınıflar için yapılıyor soruları da yanıt arıyor. İşte sınava dair merak edilenlerin yanıtı.

İstanbul genelinde düzenlenecek olan hazır bulunuşluk sınavı veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) katıldığı sınavın ilanı; "Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek?" sorularını doğurdu. Sınavla ilgili araştırmalar arasında hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor gibi sorular da yer alıyor. İşte sınav hakkında yapılan son açıklamalar.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin seviyeleri tespit edilirken, öğretmenlerin eğitim sürecini daha sağlıklı planlaması ve eğitim süreciyle ilgili geri bildirimin daha hızlı alınması sağlanıyor.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, her eğitim öğretim yılının ilk haftasında düzenlenmektedir. Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 11-12 Eylül 2021 ve 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİRECEK?

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.

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Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman yapılacak, zorunlu mu ve kimler girecek? MEB hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor?
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