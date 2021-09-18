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Giriş Tarihi: 18.9.2021 08:18 Son Güncelleme: 18.9.2021 08:18

KYK burs başvuruları başladı mı, ne kadar ve kimlere çıkar? GSB 2021 KYK burs- kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihi belli mi?

KYK burs başvuruları başladı mı, ne kadar ve kimlere çıkar? GSB 2021 KYK burs- kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihi belli mi?

Yurt sonuçlarının açıklanmasının arıdndan beraber gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Bu doğrultuda, 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Her yıl yüz binlerce öğrenciye geri ödemesiz KYK bursu; geri ödemeli olarak KYK kredisi imkânı sağlanıyor. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvurusu şartları neler, kimlere çıkar ve ne kadar veriliyor? İşte, KYK burs başvurularında son gelişmeler

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu, yurt sonuçlarının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yüz binlercenin gözü kulağı burs ve kredi başvuruları ile ilgili yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklaması ile başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. Her yıl yüz binlerce öğrenciye, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olma koşuluyla KYK kredi; geri ödemesiz olarak ise KYK bursu veriliyor. Peki, 2021 - 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar veriliyor ve şartları neler? İşte 2021 KYK burs başvurularında son durum

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları başladı mı, ne kadar ve kimlere çıkar? GSB 2021 KYK burs- kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihi belli mi?
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