KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu, yurt sonuçlarının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yüz binlercenin gözü kulağı burs ve kredi başvuruları ile ilgili yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklaması ile başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. Her yıl yüz binlerce öğrenciye, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olma koşuluyla KYK kredi; geri ödemesiz olarak ise KYK bursu veriliyor. Peki, 2021 - 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar veriliyor ve şartları neler? İşte 2021 KYK burs başvurularında son durum
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.