Son dakika: Falcao İspanya’ya golle döndü! İlk maçında ağları sarstı

Son dakika... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Falcao, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırma kararı alan Burak Elmas yönetimi, Kolombiyalı isimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Falcao, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra İspanya'nın yolunu tuttu.
La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, Getafe karşısında ilk kez sahne aldı. Karşılaşmaya 71. dakikada giren Falcao, 10 dakika sonra yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.
Vallecano'nun gollerini; Trejo, Ciss ve Falcao atarken, Getafe adına Enes Ünal ise 86. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Radamel Falcao, çıktığı ilk maçta ağları sarsmayı başardı.
Bu sonucun ardından Vallecona puanını 7 yaparken, Getafe henüz puanla tanışamadı.