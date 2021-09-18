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Giriş Tarihi: 18.9.2021 17:05 Son Güncelleme: 18.9.2021 17:15

Son dakika: Falcao İspanya'ya golle döndü! İlk maçında ağları sarstı

Son dakika: Falcao İspanya’ya golle döndü! İlk maçında ağları sarstı

Son dakika... Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile çıktığı ilk maçta ağları sarstı. İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Getafe'yi 3-0 mağlup ederken, ev sahibi ekibin golleri; Trejo, Ciss ve Falcao kaydetti. Kolombiyalı yıldız, yeni kariyerine golle başlamış oldu.

Son dakika... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Falcao, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırma kararı alan Burak Elmas yönetimi, Kolombiyalı isimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Falcao, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra İspanya'nın yolunu tuttu.

La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, Getafe karşısında ilk kez sahne aldı. Karşılaşmaya 71. dakikada giren Falcao, 10 dakika sonra yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano ile Getafe karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 90 dakika sahada kaldığı müsabakayı ev sahibi Vallecano 3-0 kazandı.

Vallecano'nun gollerini; Trejo, Ciss ve Falcao atarken, Getafe adına Enes Ünal ise 86. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Radamel Falcao, çıktığı ilk maçta ağları sarsmayı başardı.

Bu sonucun ardından Vallecona puanını 7 yaparken, Getafe henüz puanla tanışamadı.

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Son dakika: Falcao İspanya'ya golle döndü! İlk maçında ağları sarstı
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