Hızır Reis ve Oruç Reis'in ağabeyi olan İshak Reis, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle birlikte araştırma konusu haline geldi. Türk denizciliğinde çok önemli başarılara imza atan Barbaros Kardeşler hakkında yapılan aramalara "Türk denizcisi İshak Reis kimdir?" sorusu da eklendi. Dizinin izleyicilerinin merak ettiği "Barbaroslar İshak Reis tarihte kimdir, ne zaman yaşadı?" gibi sorulara yanıtı haberimizde.

BARBAROS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa), Oruç Reis ve İshak Reis'in "Barbaros" lakabıyla anılmasının sebebi, kardeşlerin sakallarının kızıl renge çalmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle dört kardeş Barba "sakal" ve rossa "kızıl" kelimelerinin birleşiminden oluşan Barbaros lakabıyla anılmaktadır. Öte yandan Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç" adından bozularak son halini almış olabileceğini de söylemektedir.