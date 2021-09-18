Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi nasıl? YKS’de 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri?

YKS üniversite boş kontenjanlar listesi araştırmaları bugün hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 20-23 Eylül 2021 tarihleri aralığında ek tercihlerin başlayacağı bildirildi. Tam bu noktada "ÖSYM YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayımladığı kılavuzda merak edilen tüm detayları adaylara aktarmıştı. Peki, YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri? İşte detaylar...