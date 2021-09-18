Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi nasıl? YKS’de 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri?

YKS üniversite boş kontenjanlar listesi araştırmaları bugün hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 20-23 Eylül 2021 tarihleri aralığında ek tercihlerin başlayacağı bildirildi. Tam bu noktada "ÖSYM YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayımladığı kılavuzda merak edilen tüm detayları adaylara aktarmıştı. Peki, YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri? İşte detaylar...
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Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.