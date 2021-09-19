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Giriş Tarihi: 19.9.2021 10:34

ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı? 2021 ALES sınav yorumları

ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı? 2021 ALES sınav yorumları

Bu yıl ikincisi düzenlenen ALES sınavının ardından, sınavda çıkan soruların zorluk dereceleri gündeme geldi. Sınavda yer alan bazı sorular sosyal medyanın gündemine otururken, bir sonraki sınava girmeye hazırlanan pek çok aday ALES soruları nasıldı? ALES zor muydu, kolay mıydı diye araştırıyor. 2021 ALES sınav yorumları ve sosyal medyada sınava ilişkin konuşulan konular haberimizde.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonrası, sınavdan çıkan adaylar sosyal medyada soru analizinde bulunurken bir sonraki sınava girmeye hazırlanan adaylar "ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte adayların gözünden sınav soruları ve 2021 ALES sınav yorumları.

ALES SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak çalışmak isteyen ya da lisansüstü eğitim almayı planlayanların girdiği ALES sınavı, ÖSYM tarafından bugün düzenlendi. Adaylara 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal testler için 150 dakika süre verildi. Sınavda yer alan soruların zorluğu ve kolaylığı ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sınava girenlerin ALES soru yorumları.

2021 ALES SINAV YORUMLARI

2021 ALES/2 saat 10:15'te başladı. 150 dakika sürecek olan sınav tamamlandığında sınava ilişkin yorumlar haberimizde yer alacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 14 Ekim'de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı? 2021 ALES sınav yorumları
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