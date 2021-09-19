ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı? 2021 ALES sınav yorumları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonrası, sınavdan çıkan adaylar sosyal medyada soru analizinde bulunurken bir sonraki sınava girmeye hazırlanan adaylar "ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte adayların gözünden sınav soruları ve 2021 ALES sınav yorumları.

ALES SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak çalışmak isteyen ya da lisansüstü eğitim almayı planlayanların girdiği ALES sınavı, ÖSYM tarafından bugün düzenlendi. Adaylara 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal testler için 150 dakika süre verildi. Sınavda yer alan soruların zorluğu ve kolaylığı ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sınava girenlerin ALES soru yorumları.