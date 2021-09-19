Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig 5. Hafta Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 19.9.2021 18:42 Son Güncelleme: 19.9.2021 18:42

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig 5. Hafta Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig 5. Hafta Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig 5. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Son 4 maçında yenilgi almayan sarı-lacivertli ekip, lig başından bu yana galibiyet alamayarak sonuncu sırada yer alan Başakşehir karşısında galip gelmek ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Öte yandan Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak eden futbolseverler “Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu 5. Haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde iyi gidişini sürdüren sarı-lacivertliler, son 4 maçında galibiyete hasret olan başakşehir deplasmanından galip dönmek istiyor. Diğer taraftan müsabakayı televizyondan takip edecek olanlar Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile maçın son dakika haberleri şöyle;

  • Süper Lig 5. Hafta Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk düdük 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 19:00'da çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR XI: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

FENERBAHÇE XI: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha



FENERBAHÇE İLE BAŞAKŞEHİR, 27. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA SON 2 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.



MAÇLAR

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



2011-2012:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

2020-2021:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

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Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig 5. Hafta Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!
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