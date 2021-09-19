2021-2022 Süper Lig sezonu 5. Haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde iyi gidişini sürdüren sarı-lacivertliler, son 4 maçında galibiyete hasret olan başakşehir deplasmanından galip dönmek istiyor. Diğer taraftan müsabakayı televizyondan takip edecek olanlar Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile maçın son dakika haberleri şöyle;