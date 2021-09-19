2021-2022 Süper Lig sezonu 5. Haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde iyi gidişini sürdüren sarı-lacivertliler, son 4 maçında galibiyete hasret olan başakşehir deplasmanından galip dönmek istiyor. Diğer taraftan müsabakayı televizyondan takip edecek olanlar Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile maçın son dakika haberleri şöyle;
BAŞAKŞEHİR XI: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
FENERBAHÇE XI: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.
İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
2007-2008:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
2008-2009:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2009-2010:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1
2010-2011:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2011-2012:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2
2012-2013:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2014-2015:
Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
2015-2016:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2016-2017:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
2017-2018:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2
2018-2019:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2019-2020:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
2020-2021:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2