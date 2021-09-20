Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler sürerken Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Ekim ayında yayımlanması beklenen dizinin kesin ekrana geleceği tarih belli oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!
Alparslan Büyük Selçuklu'nun ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizi 4 Ekim 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.
Trt1 ekranlarında tarihi döneme tanıklık edecek olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun fragman tanıtımları izleyiciyle buluştu. Şimdi ise gözler yayın gününe çevrildi.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon yayın tarihi 4 Ekim 2021 Pazartesi olarak açıklandı. Dizi bu akşam yayınlanmayacak.