Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler sürerken Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Ekim ayında yayımlanması beklenen dizinin kesin ekrana geleceği tarih belli oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!