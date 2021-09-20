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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:32

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm merakla bekleniyor. Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu alacak dizinin ilk bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bu noktada Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilen Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaşan Alparslan ilk bölüm yayın tarihi yayıncı kuruluşu tarafından açıklandı. Böylelikle Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı sorusu yanıt buldu. İşte bilgiler…

Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler sürerken Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Ekim ayında yayımlanması beklenen dizinin kesin ekrana geleceği tarih belli oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizi 4 Ekim 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Trt1 ekranlarında tarihi döneme tanıklık edecek olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun fragman tanıtımları izleyiciyle buluştu. Şimdi ise gözler yayın gününe çevrildi.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezon yayın tarihi 4 Ekim 2021 Pazartesi olarak açıklandı. Dizi bu akşam yayınlanmayacak.

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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam var mı? TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm merakla bekleniyor!
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