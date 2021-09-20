Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak, hangi oyuncu?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 20.9.2021 09:09

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak, hangi oyuncu?

Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak, hangi oyuncu?

İkinci sezonuyla ekrana gelen Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Hayri karakteri merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan dizinin başrolünü Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu üstlenirken Hayri’nin kim olduğu izleyicinin gündeminden düşmüyor. Normalde Hayri evli ve üç çocuk babası olduğu biliniyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne sorusuna yanıt aranıyor. Peki Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız Hayri karakteri le dikkatleri üzerine çekiyor. Kitapta, Nalan'ın şoförü olduğu ifade edilen karakterle ilgili olarak Camdaki Kız Hayri kim, Hayri'yi kim oynayacak, hikayesi gerçek mi sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle birlikte Camdaki Kız Hayri kimdir sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'ın rol alacağı iddialar arasında bulunuyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişi ile ilgili olarak tahminler arttı.

Ancak dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezon bölümünde Hayri isimli karakteri Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağının netlik kazanacağı düşünülüyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM OLACAK, KİM OYNAYACAK?

Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Cihangir Ceyhan oldu.

Merakla beklenen oyuncunun önümüzdeki bölümlerde yapıma dahil olması bekleniyor.

CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Eylül 2021 MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte düelloyu kazanan isim
Son dakika: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."
Son dakika: Michael Frey, Belçika'da durdurulamıyor! Fenerbahçe'den gitti, gol krallığında zirvede...
Lionel Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? Camdaki Kız şöfor Hayri’yi kim oynayacak, hangi oyuncu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA