Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, çekiliş tarihi belli mi? Magnum çekiliş tarihine geri sayım!

Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir.

Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.