"MARCAO'NUN OLMADIĞI DEFANS ZOR"

Galatasaray'ın Lazio maçında daha organize bir defans hattı vardı Marcao ile, bugün yenilen golde defans 4'lüsünün yaptığı hata var, Ömer'in yaptığı bir hata. Bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Marcao'nun olmadığı bir defansta Galatasaray'ın daha sıkıntı çekmesine neden olacak gibi gözüküyor.