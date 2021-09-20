YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar soruları adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuz, adaylara tercih işlemleri konusunda yol gösterici olacak. ÖSYM, 2021 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlandığını bildirirken başvuru ücreti ve yatırılacak bankaları da duyurdu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak koşuluyla 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2021 | 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzunda, YKS ek tercih tarihleri hakkında da bilgi verildi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

İşte, YKS ek tercih klavuzu ve ikinci ek yerleştirme süreci hakkında bilgiler