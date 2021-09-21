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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:40

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’de binlerce aday bekçi alımı başvuru tarihi, şartları ve alımları ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu durum, 2021 bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorularını da beraberinde getiriyor. Peki, Jandarma Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır gibi sorular bekçi olma hayali kuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 10 bin bekçi alımı yapılacağı dair açıklama geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Gözler bu alımlara çevrilirken, konuya ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Eylül ayı ortasına gelinirken bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
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