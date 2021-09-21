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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:54 Son Güncelleme: 21.9.2021 18:54

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig’in 6. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Adana Demirspor yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin son 5 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Sergen Yalçın’lı siyah-beyazlılar, 5 puanla 15. Sırada yer alan Adana Demirspor’u evinde mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Merak konusu olan Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. Haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçında hata yapmamak ve galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 6. Hafta Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm son dakika bilgileri şöyle;

  • Beşiktaş Adana Demirspor mücadelesinde ilk düdük 21 Eylül 2021 Salı günü saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


BEŞİKTAŞ, 27 SEZON SONRA ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA

Süper Lig'de 5 hafta sonunda averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak 1994-1995 sezonunda karşılaşan iki ekip, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Hafta sonunda Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı puansız kapatmasıyla galibiyetini perçinledi. Sergen Yalçın'ın ekibi, maçın ardından 1 günlük izin yaparken, bugün yapılacak antrenmanın ardından Adana Demirspor maçı için kampa girecek ve mücadeleye 1 antrenmanla hazırlanmış olacak.


27 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYA

Yarın sahasında Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.


LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı.



Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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