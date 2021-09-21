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Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:50

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de 6. Hafta mücadelesinde lider Beşiktaş ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sergen Yalçın ve öğrencilerinde hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı…

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri taraftarı önünde mutlak galibiyet parolası ile karşılaşmaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI YAYIN KANALI

İki takım arasında şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş'ın rakibine 19-10'luk bir üstünlüğü bulunuyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta 21 Eylül 2021 Salı akşamında saat 20.00'da oynanacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler mücadeleyi ayrıca TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilecekler.

Stat: Vodafone Park

Tarih: 21 Eylül 2021 Salı

Saat: 20.00

Yayın: Bein Sports 1

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Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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