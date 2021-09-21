Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri taraftarı önünde mutlak galibiyet parolası ile karşılaşmaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI YAYIN KANALI

İki takım arasında şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş'ın rakibine 19-10'luk bir üstünlüğü bulunuyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?