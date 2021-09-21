Piyasalarda merakla beklenen FED Faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı 2021 faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor. FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Eylül FED faiz kararları açıklandı mı?