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Giriş Tarihi: 21.9.2021 08:09 Son Güncelleme: 21.9.2021 08:10

FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Eylül ayı 2021 FED faiz kararları açıklandı mı?

FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Eylül ayı 2021 FED faiz kararları açıklandı mı?

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı sonrası kararları son dakika haberi olarak duyuracak. Yurt içi ve yurt dışı piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenirken en son açıklanan kararda Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verirken Amerikan Merkez Bankası FED yılın dokuzuncu ayı olan Eylül 2021 faiz kararlarını açıklayacağı tarih merak ediliyor. Peki FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Eylül FED faiz kararları açıklandı mı? İşte yanıtı

Piyasalarda merakla beklenen FED Faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı 2021 faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor. FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Eylül FED faiz kararları açıklandı mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED 2021 PPK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül,

2-3 Kasım

14-15 Aralık 2021

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FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Eylül ayı 2021 FED faiz kararları açıklandı mı?
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