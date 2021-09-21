Halka arz ile KİM market borsada ne zaman işlem görecek? KİM halka arz sonuçları açıklandı!

KİM MARKET HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Kim market halka arzında talep toplama hisse fiyatı 3.50 TL olarak belirlendi. "En İyi Gayret Aracılığı" ve "Sabit Fiyat İle Talep Toplama" yöntemiyle halka arz edilecek KİM market halka arzında borsa kodu KİMMR olarak belirlendi.

KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kim market talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte gözler KİM Market halka arzın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz tarih belli değil.