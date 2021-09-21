Halka arz ile KİM market borsada ne zaman işlem görecek? KİM halka arz sonuçları açıklandı!

KİM Market hisse ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı, borsa gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Kim Market halka arz işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin sonuna gelindi. Bu noktada ise "KİM Market hisse borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte halka arz olan şirkete ilişkin merak edilen tüm detaylar...
KİM MARKET HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Kim market halka arzında talep toplama hisse fiyatı 3.50 TL olarak belirlendi. "En İyi Gayret Aracılığı" ve "Sabit Fiyat İle Talep Toplama" yöntemiyle halka arz edilecek KİM market halka arzında borsa kodu KİMMR olarak belirlendi.
KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kim market talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte gözler KİM Market halka arzın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz tarih belli değil.
KİM MARKET HALKA ARZ SONUÇLARI
Konuya ilişkin olarak KAP'a yapılan açıklamada halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtilerek "Kim Market'in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187 bin 719 yatırımcı 65 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.