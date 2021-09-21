İstanbul genelinde düzenlenen 2021 hazır bulunuşluk sınavı, veli ve öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 4, 5, 6, 7, 8 ortaokul ve 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı sınava dair birçok detay da merak ediliyor. Bu noktada, hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak ve kimler girebilir sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Hazırbulunuşluk sınavı nedir ve ne zaman konusu, özellikler veliler tarafından merak konusu oldu.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Peki, 2021 hazır bulunuşluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hazır bulunuşluk sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İşte, 2021 hazırbulunuşluk sınavı hakkında son bilgiler