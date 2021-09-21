MasterChef Araz kimdir, mesleği ne, evli mi? MasterChef Araz Aknam nereli, kaç yaşında ve aslen nereli?

Yedeklerden MasterChef ana kadroya giren isimlerden biri de Araz Aknam oldu. Azerbaycan kökenli yarışmacı, "MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?" gibi sorularla gündeme geliyor. Hazırladığı tabaklarla şeflerin beğenisini kazanan isim, ana kadroya geçen isimler arasına adını yazdırdı. MasterChef Araz Aknam nereli, evli mi ve eşi kim soruları ile araştırmaların merkezine oturdu. Dikkat çeken yarışmacıya ilişkin bilgiler haberimizde.

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna katılmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor.