Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MSB personel alımı sınav tarihleri belli oldu! MSB işçi personel alımı sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:43 Son Güncelleme: 21.9.2021 13:47

MSB personel alımı sınav tarihleri belli oldu! MSB işçi personel alımı sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

MSB personel alımı sınav tarihleri belli oldu! MSB işçi personel alımı sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere MSB personel alımı başvuruları sonrasında başvurulara ilişkin sonuçlar açıklanmış ve adaylar sözlü sınav yani mülakat için bekleyişe geçmişti. Hal böyleyken “MSB sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ön başvurusu kabul gören adaylar şimdi ise belirlenen tarihlerde mülakatlara katılım sağlayacak. Peki, 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman yapılacak, sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin gelen açıklamanın detayları...

MSB sözleşmeli personel alımı ön başvuruları geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve sözlü sınav mülakat tarihleri bu noktada adayların gündemine taşınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 338 kişilik bir alım yapacağını duyurmuş ve belirlenen tarihlerde başvurular alınmıştı. Bu noktada "MSB sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte MSB 338 personel alımı mülakat tarihleri ve detaylar...

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

BAKANLIK'TAN FLAŞ PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

1. Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak en düşük puana doğru sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

İŞKUR MSB İşçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi personel alımı başvuru ekranı!

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.
13. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...

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MSB personel alımı sınav tarihleri belli oldu! MSB işçi personel alımı sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı
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