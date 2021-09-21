Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

ŞEN KARDEŞLERİN KATİLİ KİM?

Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda

"Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi"

Sözleri ile korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltti.

BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söylerken 9 yıldır aile ile olan Cengiz'in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.

80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümü ardından sır perdesi aralanmadı.

Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz ise halen şüphelerin odağındaki isim. Henüz soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri "atv.com.tr" ile "sabah.com.tr" adreslerinden takip edebilirsiniz.

Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında son olarak,

''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.