Son dakika: Sergen Yalçın “Beyni yok” demişti! Mario Balotelli’nin golden sonraki o hareketi geceye damga vurdu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında rakibine üstünlüğünü hissettiren siyah-beyazlılar, devreye 2-0 önde girdi. Rahat götürdüğü maçın ikinci yarısına da golle başlayan siyah-beyazlılar, maçın son anlarında adeta şoku yaşadı.
İkinci yarının hemen başında Rıdvan Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yapan Beşiktaş, Vargas'ın golüne engel olamadı ve maçta fark 2'ye indi.
Vargas, serbest vuruştan attığı ilk golle maçta geri dönüşün fitilini ateşledi. Daha sonra oyuna giren Mario Balotelli ise Adana Demirspor'un geri dönüşüne imza attı.
Mario Balotelli, maçın 78'inci dakikasında uzaklardan attığı sert şutla maçın skorunu 3-2'ye getirdi ve gol sevincini yaşarken Beşiktaş kulübesine dönerek 'düşün' şeklinde bir işaret yaptı.
Balotelli'nin bu hareketi, Beşiktaş tribünlerini ve teknik heyetini oldukça kızdırdı. Balotelli ise gol sevincinden dolayı sarı kart gördü.
Maçın son saniyelerinde ise yine Balotelli'nin attığı golle mücadele 3-3 sona erdi. Maçın son düdüğüyle birlikte İtalyan golcü ve Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin birbirine girdi.
SERGEN YALÇIN "BEYNİ YOK" DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce televizyonda yorumculuk yaptığı bir programda Balotelli için flaş yorumlarda bulunmuştu.
Sergen Yalçın, 2013 yılında bir televizyon kanalında Balotelli'yi kast ederek "Bu çocuğun beyni yok" ifadeleri kullandığı görüldü.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl ise bir başka televizyon programında Balotelli için "Mario Balotelli'yi ben istemedim, istemek zorunda mıyım? Beşiktaş'a büyük takıma santrfor alıyorsun. Orası en önemli yer. Kafada soru işaretleri oluşmamalı. 3-4 senedir çok oynamadı, sakatlığı yok, kaliteli ama uygun görmedim. Kafama yatmadı." ifadelerini kullanmıştı.
SERGEN YALÇIN: DİREKT BANA YAPTI
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevincinin sorulması üzerine "Balotelli direkt bana hareket çekti. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun teknik adama böyle bir şey yapması normal değil. Benim onla alakam yok. Geçen sezon bize gelemediği için mi böyle yaptı acaba?" ifadelerini kullandı.