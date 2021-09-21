Süper Lig'de ilk 5 hafta geride bırakılırken, Beşiktaş liderlik koltuğuna oturmuş durumda bulunuyor. Beşiktaş'ı hemen aynı puanla Trabzonspor takip ediyor. Bugün ise, oynanacak 4 mücadele ile hafta açılacak. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de bugün Beşiktaş Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra, bugün 3 maç daha oynanacak.