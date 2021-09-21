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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:04

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

Süper Lig’de 5. Hafta heyecanı geçtiğimiz gün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Şimdi ise gözler 6. hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda günün en önemli maçı olarak Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması ortaya çıkıyor. Süper Lig’de bugün lider Beşiktaş ligin flaş ekibi Adana Demirspor’u ağırlayacak. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

Süper Lig'de ilk 5 hafta geride bırakılırken, Beşiktaş liderlik koltuğuna oturmuş durumda bulunuyor. Beşiktaş'ı hemen aynı puanla Trabzonspor takip ediyor. Bugün ise, oynanacak 4 mücadele ile hafta açılacak. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de bugün Beşiktaş Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra, bugün 3 maç daha oynanacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN FİKSTÜRÜ

21 Eylül maçları;

Karagümrük – Antalyaspor (17.00)

Rizespor – Altay (17.00)

Beşiktaş – Adana Demirspor (20.00)

Malatyaspor – Sivasspor (20.00)

22 Eylül maçları;

Gaziantep FK – Başakşehir (17.00)

Kayserispor – Galatasaray (20.00)

Göztepe – Hatayspor (20.00)

23 Eylül maçları;

Konyaspor – Trabzonspor (17.00)

Alanyaspor – Kasımpaşa (20.00)

Fenerbahçe – Giresunspor (20.00)

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü
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