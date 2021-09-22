Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gece gündüz eşitliği - Sonbahar ekinoksu nedir, ne anlama gelir ve neler olur? 23 Eylül ekinoksu nedir, tarihleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 08:56 Son Güncelleme: 23.9.2021 09:15

Gece gündüz eşitliği - Sonbahar ekinoksu nedir, ne anlama gelir ve neler olur? 23 Eylül ekinoksu nedir, tarihleri nelerdir?

Gece gündüz eşitliği - Sonbahar ekinoksu nedir, ne anlama gelir ve neler olur? 23 Eylül ekinoksu nedir, tarihleri nelerdir?

Ekinoks kelimesi Latince kökenli bir kelime olup gündüz ile gecenin eşit olması durumunu ifade eder. Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez gerçekleşen bahar aylarının başlangıcını simgeleyen bu durum hakkında araştırmalar başladı. Eylül ayı ile birlikte sonbahar ekinoksunun özellikleri de merak edilirken aynı zamanda başlangıç tarihine de az bir süre kaldı. Peki; 23 Eylül ekinoksu nedir? 2021 Sonbahar ekinoksuGece gündüz eşitliği nedir, ne anlama gelir ve tarihleri nelerdir?

Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak bilinen ekinoks diğer ismiyle gece gündüz eşitliği yılda iki kez gerçekleşmektedir. İlkbahar ve sonbaharda yaşanan bu durum ile birlikte ekinoks tarihleri de araştırılıyor. Bu kapsamda; "23 Eylül ekinoksu nedir? 2021 Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliği nedir, ne anlama gelir ve tarihleri nelerdir?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor.

EKİNOKS TARİHLERİ

•23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

•21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

•Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

•Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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Gece gündüz eşitliği - Sonbahar ekinoksu nedir, ne anlama gelir ve neler olur? 23 Eylül ekinoksu nedir, tarihleri nelerdir?
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