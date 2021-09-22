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Giriş Tarihi: 22.9.2021 13:21 Son Güncelleme: 22.9.2021 13:21

Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? MEB açıkladı! 2021 Ders süreleri kaç dakika?

Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? MEB açıkladı! 2021 Ders süreleri kaç dakika?

Ders sürelerinin kısaltılması konusu son günlerde sık sık gündeme geliyor. Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi. Okulların açılmasıyla ders saatlerinin kısaltılıp kısaltmayacağı ise merak ediliyor. Peki Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? Ders süreleri kaç dakika?

Derslerin 30 dakika olup olmayacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Eylül'de okullar açıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yüz yüze eğitim süreci başladı. Veliler öğrencilerin salgın sebebiyle kapalı alanda fazla kalmaması için ders sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili yorumlarda bulunuyor. Son olarak Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Peki Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? Ders süreleri kaç dakika? İşte ders süreleri ile ilgili detaylar…

DERSLER 30 DAKİKA MI OLACAK?

Ders sürelerinin kısaltımasına yönelik çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ilişkin bilgi gelmezken detaylar şöyle;

Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

DERS SAATLERİ KISALTILDI MI, DERS SÜRELERİ KAÇ DAKİKA?

Ders süreleri tüm illerimizde olmasa da bazı şehirlerimizde düşürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Buna göre bu illerimizde ders süreleri 10 dakika düşürülerek 30 dakikaya indirildi. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.

DERS SÜRELERİNİN 30 DAKİKA OLDUĞU İLLER!

HATAY

DİYARBAKIR

KIRIKKALE

BURSA (35 DAKİKA)

DERSLER KAÇ DAKİKA 2021?

Ders süreleri bazı illerimizde 10 dakika indirildi.

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Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? MEB açıkladı! 2021 Ders süreleri kaç dakika?
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