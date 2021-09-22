Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? MEB açıkladı! 2021 Ders süreleri kaç dakika?

DERSLER 30 DAKİKA MI OLACAK?

Ders sürelerinin kısaltımasına yönelik çeşitli iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ilişkin bilgi gelmezken detaylar şöyle;

Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

DERS SAATLERİ KISALTILDI MI, DERS SÜRELERİ KAÇ DAKİKA?

Ders süreleri tüm illerimizde olmasa da bazı şehirlerimizde düşürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatay, Diyarbakır, Kırıkkale ve Bursa'da ders sürelerinin kısaltıldığı açıklandı. Buna göre bu illerimizde ders süreleri 10 dakika düşürülerek 30 dakikaya indirildi. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.