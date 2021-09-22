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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:14

Ekinoks nedir, 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliğinde neler olur?

Ekinoks nedir, 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliğinde neler olur?

Sonbahar mevsimi Google Doodle tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Google’ın hazırladığı doodle tasarımı ile gündeme gelen 23 Eylül ekinoksu nedeniyle vatandaşlar araştırmalar yapıyorlar. Kelimenin kökeni Latince olup Mart ve Eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşen ekinoks tarihleri bahar aylarının başlangıcını simgelemektedir. Peki; ekinoks nedir, 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliğinde neler olur? İşte konu ile ilgili merak edilenler.

Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, yılda 2 kez gerçekleşmekte olup Mart ve Eylül aylarını kapsamaktadır. İlkbahar ve sonbahar başlangıcı olarak bilinmekle birlikte 23 Eylül Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar olarak yaşanıyor. 23 Eylül ekinoksu olarak bilinen bu durum aynı zamanda sonbahar ekinoksu ya da gece gündüz eşitliği gibi durumları da ifade etmektedir. Peki; ekinoks nedir, 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliğinde neler olur?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor.

EKİNOKS TARİHLERİ

•23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

•21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

•Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

•Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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Ekinoks nedir, 23 Eylül ekinoksu ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksu – Gece gündüz eşitliğinde neler olur?
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