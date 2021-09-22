Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 19:25 Son Güncelleme: 22.9.2021 19:25

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 6. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Kayserispor’a konuk oluyor. Ligin 5. Haftasında oynadığı son maçta ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmeyi isterken, ev sahibi ekip ise sahasında kazanmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maça ilişkin son dakika bilgileri.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. Haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Son 5 haftada tek mağlubiyeti olan Fatih Terim'in öğrencileri, Kayseri'de hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 6. Hafta Kayserispor - Galatasaray canlı yayın kanalı ve maçın saat bilgileri şöyle;

  • Kayserispor - Galatasaray maçında ilk düdük 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.


KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY 51. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile ligde 51. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan aldı. Kayserispor ise 2 galibiyet ve 1'er mağlubiyet neticesinde 7 puan kazandı.


51. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.


SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 mücadeleden 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Alanyaspor'a mağlup oldu.

GALATASARAY, KAYSERİ'YE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son maçlarda Kayserispor'a mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ekibine son olarak 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada mağlup oldu. Aslan daha sonra oynanan 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


MARCAO CEZALI

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Okullar kapanacak mı? Bakan Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni sezon hangi gün? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız - şartlı güncel personel alımı ilanları
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Bilim Kurulu toplantısı başladı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA