Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?





SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 mücadeleden 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Alanyaspor'a mağlup oldu.

GALATASARAY, KAYSERİ'YE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son maçlarda Kayserispor'a mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ekibine son olarak 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada mağlup oldu. Aslan daha sonra oynanan 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.