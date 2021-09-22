Radamel Falcao için çarpıcı manşet! "Galatasaray ile dalga geçiyorlar"

35 DAKİKADA 2 GOL!

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile iki maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 19 dakika süre aldığı ilk maçında Getafe'ye karşı gol atarken dün de Athletic Bilbao'ya karşı son 16 dakikada oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atma başarısı gösterdi.