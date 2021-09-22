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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:21 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:21

Radamel Falcao için çarpıcı manşet! "Galatasaray ile dalga geçiyorlar"

Radamel Falcao için çarpıcı manşet! Galatasaray ile dalga geçiyorlar

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Rayo Vallecano, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 76'da oyun giren Radamel Falcao'nun 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti. Oyuna sonradan girip Rayo Vallecano'ya 3 puanı getiren ve 2 maçta 2 gol kaydeden Falcao için ülkesi Kolombiya basınında çarpıcı Galatasaray manşeti atıldı.

İspanya La Liga 6. haftasında Radamel Falcao'nun yeni takımı Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Kolombiyalı golcü, karşılaşmaya yedek başlarken, 76. dakikada oyuna girip 90+6'da Vallecano'ya 3 puanı getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi.

Falcao, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

2 MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ!

Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi.

35 yaşındaki Kolombiyalı golcü, geçen hafta ise 3-0 kazanılan Getafe maçında da 71'de oyuna girip 81'de takımının 3. golünü atmıştı.

VALLECANO 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

"GALATASARAY'LA DALGA GEÇİYORLAR"

Kolombiya'nın Gol Caracol haber sitesi, Rayo Vallecano'da çıktığı 2 maçı da boş geçmeyen Radamel Falcao için "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar" manşetini attı.

Haberde, Falcao'nun fanları ve sosyal medya takipçilerinin Rayo Vallecano'daki müthiş başlangıcının ardından Galatasaray ile alay edici paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

35 DAKİKADA 2 GOL!

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile iki maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 19 dakika süre aldığı ilk maçında Getafe'ye karşı gol atarken dün de Athletic Bilbao'ya karşı son 16 dakikada oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'DA 20 GOL ATTI!

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

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Radamel Falcao için çarpıcı manşet! "Galatasaray ile dalga geçiyorlar"
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