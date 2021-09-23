23 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 23 Eylül korona tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 23 Eylül koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak 23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı 23 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları detaylarına bu başlık altından erişebilirsiniz…
23 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz duyurulmadı. Bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları açıklandığında burada yer alacak.
VAKA SAYISI: 28 bin 168
VEFAT SAYISI: 242
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096
VAKA SAYISI: 29 bin 338
VEFAT SAYISI: 260
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949
VAKA SAYISI: 26 bin 398
VEFAT SAYISI: 213
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160
VAKA SAYISI: 26 bin 161
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023