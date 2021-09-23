AKS sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? MEB ile 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylık Kaldırma Sınavı olarak adlandırılan 2021 AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. 5 Eylül'deki sınava katılım gösteren sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adayları, MEB'in yapacağı "AKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Bu doğrultuda, 2021 AKS sonuçları açıklandı mı sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. AKS sınav sonucuna göre, 100 üzerinden en az 60 puan alan adayların sınavı başarılı kabul edilecek. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? AKS sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2021 AKS sonuçları sorgulama ekranı
2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
Adaylar sonuçlara ilişkin son dakika açıklamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurular sayfasını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.
Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.