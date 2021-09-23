AKS sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? MEB ile 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylık Kaldırma Sınavı olarak adlandırılan 2021 AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. 5 Eylül'deki sınava katılım gösteren sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adayları, MEB'in yapacağı "AKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Bu doğrultuda, 2021 AKS sonuçları açıklandı mı sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. AKS sınav sonucuna göre, 100 üzerinden en az 60 puan alan adayların sınavı başarılı kabul edilecek. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? AKS sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2021 AKS sonuçları sorgulama ekranı