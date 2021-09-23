Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan kimdir, gerçekte var mı ve tarihteki yeri nedir, nasıl öldü? Antuan’ı canlandıran Devrim Evin kimdir?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe akşamları ekranlarda yerini alıyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri, tarihi dizi olması nedeniyle araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan'ı canlandıran oyuncu ise Devrim Evin olmuştu. Peki, Devrim Evin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Antuan kimdir, gerçekte var mı ve tarihteki yeri nedir, nasıl öldü?
DEVRİM EVİN HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kadrosunda yer alan Devrim Evin, dizide Antuan karakterine hayat verecek.
DEVRİM EVİN KİMDİR?
12 Kasım 1978 Gölbaşı, Adıyaman doğumlu olan Devrim Evin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de rol aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir.
DEVRİM EVİN DİZİLERİ
2014 Her Sevda Bir Veda
2007 Suç Dosyası
2005 Kale İçi
2005 İki Arada Aşk
DEVRİM EVİN FİLMLERİ
2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi - Yunus Emre
2012 - Fetih 1453: Fatih Sultan Mehmet
1999 - Bizim Dershane
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ANTUAN KİMDİR?
Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisinin konusu: Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.
İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.
Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!
Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.
Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.