Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2021 Bugün 1 Dolar/TL fiyatı ne kadar? İşte Döviz kuru ile anlık - canlı rakamlar!
Giriş Tarihi: 23.9.2021 14:19 Son Güncelleme: 23.9.2021 14:19

Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2021 Bugün 1 Dolar/TL fiyatı ne kadar? İşte Döviz kuru ile anlık - canlı rakamlar!

Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2021 Bugün 1 Dolar/TL fiyatı ne kadar? İşte Döviz kuru ile anlık - canlı rakamlar!

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı Merkez Bankası faiz kararının ardından gündemdeki yerini aldı. Dünyada ve yurtta meydana gelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli sebeplerle alım yapacak olan vatandaşlar döviz kuru alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Bu noktada ise “23 Eylül dolar ne kadar, kaç TL? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Döviz kuru ile dolar fiyatı ve tüm detaylar...

Dolar kuru özellikle yatırım odaklı kişiler tarafından merak ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusu bugün gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Eylül Bugün gelen anlık verilere göre ise Dolar fiyatı ve canlı rakamlar...

Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6400 8,6410
Avro 10,1240 10,1250
Sterlin 11,7570 11,8160

ANKARA

ABD Doları 8,6100 8,6900
Avro 10,0840 10,1640
Sterlin 11,6970 11,9070

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Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2021 Bugün 1 Dolar/TL fiyatı ne kadar? İşte Döviz kuru ile anlık - canlı rakamlar!
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