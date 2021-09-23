Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül 2021 Bugün 1 Dolar/TL fiyatı ne kadar? İşte Döviz kuru ile anlık - canlı rakamlar!

Dolar kuru özellikle yatırım odaklı kişiler tarafından merak ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusu bugün gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. İşte 23 Eylül Bugün gelen anlık verilere göre ise Dolar fiyatı ve canlı rakamlar...
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,6400 8,6410
Avro 10,1240 10,1250
Sterlin 11,7570 11,8160
ANKARA
ABD Doları 8,6100 8,6900
Avro 10,0840 10,1640
Sterlin 11,6970 11,9070