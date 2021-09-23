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Giriş Tarihi: 23.9.2021 15:10 Son Güncelleme: 23.9.2021 15:42

Son dakika: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe'den sonra yeniden...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den sonra yeniden...

Son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Geçen sezonu Fenerbahçe'nin başında tamamlayan Emre Belözoğlu, Karadeniz ekibinin yeni hoca adayları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Evinde Altay'a 2-1 yenildikten sonra Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, teknik direktör arayışlarına başladı.

6 MAÇTA 1 PUAN!

Bülent Uygun, Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin son sırasında yer aldı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş, Antalyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor ve Altay'a yenilirken Fatih Karagümrük ile de 0-0 berabere kaldı.

TARAFTARLAR OKAN BURUK'U İSTİYOR!

Yeşil-mavili taraftarların büyük çoğunluğu boşta olan teknik direktör Okan Buruk'u yeniden takımın başında görmek istiyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, taraftarların bu istekleri karşısında sosyal medyadan açıklama yaptı.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI!

Kıran, "Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.

TAKIM KAPTANI GÖKHAN GÖNÜL!

Eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Tahir Kıran, geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek istiyor. Çaykur Rizespor'da takım kaptanı ise yine eski bir Fenerbahçeli olan Gökhan Gönül.

Karadeniz ekibi, 41 yaşındaki Emre Belözoğlu ile yapacağı görüşmelerden sonra anlaşması halinde genç teknik adamla sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE'DE 7 GALİBİYET ALDI!

Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de Erol Bulut, ayrıldıktan sonra takımın başında 10 maça çıktı. 41 yaşındaki Belözoğlu, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

VOLKAN DEMİREL ADAYLAR ARASINDA YOK!

Çaykur Rizespor'un ayrıca geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel ile ilgilenmediği belirtildi.

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Son dakika: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe'den sonra yeniden...
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