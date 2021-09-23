Fatih Doğan'dan yabancı hakem önerisi! "BESYO'larda hakemlik bölümü..."

Bir dönemler tartışma konusu olan yabancı hakem önerisi konusunda tartışmalar devam ediyor. Süper Lig'e getirilen yabancı kuralı sonrası yabancı hakemler konusun da yeniden gündeme geldi.

Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, Türkiye'ye yabancı hakemlerin getirilmesi konusunda çarpıcı ifadelerde bulundu.

Türkiye'deki BESYO'larda 'Hakemlik Bölümü' getirilmesi önerisini sunan Fatih Doğan şunları söyledi...

"NİYE YABANCI HAKEM OLMUYOR?"

"MHK baş eğitmeni yabancı! Futbolcuların 14'ü yabancı! SL'de 20 hocanın 3'ü yabancı! Milli Takım TD'i yabancı! Yayın hakkının sahibi yabancı! Ancak YABANCI hakem olmaz! Niye olamaz? Niye denemeyelim? 3-4 tane yabancı elit hakem gelse belki renk katacak, rekabet-kalite artacak!

Deniyor ki: Yabancı hakemle ilgili temel sorun şu. Avrupa'da herkesin fikstürü benzer. Barter yapsan, kiminle değiş tokuş yapacaksın? Kimse iyi hakemini vermez. Para sorunu çözülür ama hangi federasyon buna yanaşır. Biz verir miyiz? Buradan bakarsan makul bir yaklaşım! AMA!

Samimiyetle ben de diyorum ki: Her hafta Avrupa'dan kaliteli 10 hakem getiremezsiniz doğru ama Dünya'dan 3 tane elit hakem bulabilirsiniz. Barter yapabilirsiniz. Rekabeti ve gelişimi artırmak için. Denemekte ne zarar var?

Asıl konu şu: İyi hakemlerimiz de var. Ama hakemlik konusunda en radikal ve köklü değişim-gelişim hamlemiz başkanıyla beraber MHK'yı değiştirmek. Sonra başa saran hep aynı hikaye, aynı kısırdöngü ve tartışmalar. Bu önerim kısa ve orta vadede sonuç verecek bir düşünce…

"ÇÖZÜM ÖNERİM ŞU..."

Ancak uzun vadede ÇÖZÜM ÖNERİM şu; Dişçiden, bankacıdan, sigortacıdan… hakem yetiştiriyoruz. İyiler de yetişti, çok iyiler de ama yeterli olmuyor çünkü aday havuzu dar! Buna karşı çıkacak yoktur. Önerim BESYO'larda HAKEMLİK BÖLÜMÜNÜN kurulması!

Eski adıyla BESYO yeni adıyla Spor Bilimleri Fakültesi…Marmara Üniversitesi SBF'nde 3 yıldır iletişim dersi verdiğim için biliyorum çok ilginç bölümler açılıyor. Aç HAKEMLİK bölümünü. Sadece futbol değil, OLİMPİK sporlarada hakem yetiştir. Donanımlı 4x4'lük hakemler.

SÖZÜN ÖZÜ ŞU: "Hep aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar beklemek ahmaklık olur!" Samimi bir şekilde bu işleri düzeltmek istiyorsak yeni şeyler söylemeli, fikirler üretmeli ve DENEMEKTEN korkmamalıyız. Kısa vadede YABANCI, uzun vadede BESYO. Anlayana sayılarımla.