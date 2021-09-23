İsveç Konsolosluğu yeri ve tarihteki önemi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümünün çekileceği yerin konsoloslukta olduğunu duyanlar İsveç Konsolosluğu nerede, haritadaki konumu ne sorusuna yanıt arıyor. İsveç Konsolosluğu, İstanbul'da olduğu biliniyor. Peki İsveç Konsolosluğu nerede, hangi semtte ve ne zaman yapıldı? İsveç Konsolosluğu tarihi önemi nedir?