İsveç Konsolosluğu yeri ve tarihteki önemi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümünün çekileceği yerin konsoloslukta olduğunu duyanlar İsveç Konsolosluğu nerede, haritadaki konumu ne sorusuna yanıt arıyor. İsveç Konsolosluğu, İstanbul'da olduğu biliniyor. Peki İsveç Konsolosluğu nerede, hangi semtte ve ne zaman yapıldı? İsveç Konsolosluğu tarihi önemi nedir?
İsveç Konsolosluğu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. İsveç Konsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde yer alıyor.
İsveç Konsolosluğu adresi: Şahkulu, İstiklal Cd., 34421 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 1757 yılında satın alınan ve İsveç Hükümeti'nin yurtdışındaki en eski mülkü olan İsveç Sarayı'nda, tarihi Pera/Beyoğlu bölgesinde İstiklal Caddesi 247'de bulunmaktadır. Günümüzdeki saray 1870 yılında yapılmıştır.
Konsolosluk, 1962 tarihinden bu yana İstanbul'daki İsveç Araştırma Enstitüsü'ne(SRII) ev sahipliği yapmaktadır. Enstitünün öncelikli hedefi, Türkiye ve Doğu Akdeniz hakkında İskandinav araştırmalarını teşvik etmektir. Enstitü Müdürü Konsolos olarak, Business Sweden Müdürü ise Ticaret Ateşesi olarak akredite edilmiştir. Konsoloslukta akredite toplam 11 İsveçli, 20 yerel personel ve iki stajyer bulunmaktadır.