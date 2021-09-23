Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 09:45

Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?

Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?

Konya ÖDM öğrenci giriş ekranı, online (deneme) sınavlara katılım gösterecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Konya ÖDM sınavı, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendime Merkezi tarafından hazırlanan Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi'nin bir bileşenidir. Peki, Konya ÖDM öğrenci girişi nasıl yapılır, deneme sınavına nereden katılım gösterilir? İşte, Konya ÖDM öğrenci giriş sayfası

Konya ÖDM sınav giriş sayfası, deneme sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, ÖDM sınavları, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendime Merkezi tarafından hazırlanan Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi'nin bir bileşenidir. Peki, Konya ÖDM sınav girişi nasıl yapılır, online sınavlara nereden katılım gösterilir? İşte, Konya ÖDM sınav giriş sayfası

KONYA ÖDM ÖĞRENCİ SINAV GİRİŞİ YAP

Konya Ölçme Değerlendirme Modülü (ÖDM) online sınavlarına katılım göstermek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekli.

KONYA ÖDM SINAV GİRİŞ EKRANI

ÖDM ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrencilerimizin, okul müdürlüklerinden kullanıcı bilgileri ve şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı bilgileri veya şifrenin unutulması durumunda okul yönetiminden yeni bir şifre alınması gerekecektir.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Okul yöneticilerimizin, bağlı bulundukları ilçe millî eğitim müdürlüklerinden, öğretmenlerimizin ise okul müdürlüklerinden kullanıcı bilgileri ve şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı bilgileri veya şifrenin unutulması durumunda aynı yönteme başvurulacaktır.

ÖDM NEDİR?

İl, ilçe, okul veya şube bazlı ölçme değerlendirme çalışmalarının ilimiz genelinde ortak bir dijital platformda kolay ve kullanışlı olarak yürütülmesi için Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanıp eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan bir modüldür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberler | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Son dakika haberler: Kayserispor hezimeti sonrası olay sözler! "Galatasaray'da ne işleri var?, Fatih Terim'in yerinde olsam..."
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA