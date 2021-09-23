Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?

ÖDM NEDİR?

İl, ilçe, okul veya şube bazlı ölçme değerlendirme çalışmalarının ilimiz genelinde ortak bir dijital platformda kolay ve kullanışlı olarak yürütülmesi için Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanıp eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan bir modüldür.

