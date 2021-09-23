Konya ÖDM sınav giriş ekranı: 2021 Konya ÖDM öğrenci sınav girişi nasıl yapılır?

Konya ÖDM sınav giriş sayfası, deneme sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, ÖDM sınavları, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendime Merkezi tarafından hazırlanan Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi'nin bir bileşenidir. Peki, Konya ÖDM sınav girişi nasıl yapılır, online sınavlara nereden katılım gösterilir? İşte, Konya ÖDM sınav giriş sayfası
Konya Ölçme Değerlendirme Modülü (ÖDM) online sınavlarına katılım göstermek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekli.
Öğrencilerimizin, okul müdürlüklerinden kullanıcı bilgileri ve şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.
Kullanıcı bilgileri veya şifrenin unutulması durumunda okul yönetiminden yeni bir şifre alınması gerekecektir.
Okul yöneticilerimizin, bağlı bulundukları ilçe millî eğitim müdürlüklerinden, öğretmenlerimizin ise okul müdürlüklerinden kullanıcı bilgileri ve şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.
Kullanıcı bilgileri veya şifrenin unutulması durumunda aynı yönteme başvurulacaktır.
İl, ilçe, okul veya şube bazlı ölçme değerlendirme çalışmalarının ilimiz genelinde ortak bir dijital platformda kolay ve kullanışlı olarak yürütülmesi için Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanıp eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan bir modüldür.