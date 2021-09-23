Oruç Reis kimdir, Türk mü ve eşi var mı? Tarihte Oruç Reis ne zaman ve nasıl öldü? (Oruç Reis'in hayatı)

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Tarihi gerçekleri konu edinen dizide öne çıkan karakterlerden birisi de Oruç Reis durumunda. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis'in hayatı şimdiden merak konusu oldu. Bu doğrultuda, Oruç Reis kimdir, tarihte önemi nedir ve ne zaman öldü şeklinde aramalar artış gösterdi.

TARİHTE ORUÇ REİS KİMDİR, NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

ORUÇ REİS KİMDİR?

İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam'a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu'ya getiriyordu.