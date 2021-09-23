Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy'de Giresunspor'u konuk ediyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.9.2021 19:03 Son Güncelleme: 23.9.2021 19:08

Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy'de Giresunspor'u konuk ediyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy’de Giresunspor’u konuk ediyor! Vitor Pereira’nın 11’i belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftasında son 2 haftayı puan kayıplarıyla geçen Fenerbahçe, henüz galibiyetle tanışamamış Giresunspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın son detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Giresunspor, Hakan Keleş yönetiminde oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi, 5 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi ve 19. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi.

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

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Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy'de Giresunspor'u konuk ediyor! Vitor Pereira'nın 11'i belli oldu...
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