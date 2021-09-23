Son dakika: Kayserispor’un genç yıldızı Emre Demir Barcelona’ya transfer oldu! 400 milyon euro...

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonuslar da verilecek.

2027 yılına kadar Barça'ya imza atan Demir, bu sezonu Kayserispor'da geçirecek ve gelecek sezondan itibaren Barcelona'ya katılacak.