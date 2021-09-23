Son dakika: Kayserispor’un genç yıldızı Emre Demir Barcelona’ya transfer oldu! 400 milyon euro...

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17 yaşındaki genç yıldız adayı Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan anlaşma ve UEFA kurallarına göre Emre Demir'in gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyeceğini duyurdu. Genç futbolcu, bu sezon Kayserispor'da kalacak. İşte detaylar...
Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen Emre Demir, Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir süredir yapılan görüşmeler sonuçlandı ve 17 yaşındaki futbolcunun İspanyol devine transferi tamamlandı.
Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonuslar da verilecek.
2027 yılına kadar Barça'ya imza atan Demir, bu sezonu Kayserispor'da geçirecek ve gelecek sezondan itibaren Barcelona'ya katılacak.
17 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olduğu açıklandı.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Emre Demir'in İspanyol ekibi Barcelona'ya transferi duyuruldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" denildi.
SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ OLMUŞTU...
Kayserispor'dan Barcelona'ya imza atan Emre Demir, Süper Lig'de en genç gol atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştı.
2018-2019 sezonunun 11. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig mücadelesine 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırmıştı.
15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşamış ve bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağlamıştı.
Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu.
Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.