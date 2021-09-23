Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, haftanın 2. dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Ana kadroda yarışan isimlerin mavi-kırmızı takımlar olarak kıran kırana mücadele gösterdiği dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında istenen menüde yer alan ürünleri en başarılı olarak yapan ve en yüksek puanı alan takım 2. dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu bilgilerle yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;