Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, haftanın 2. dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Ana kadroda yarışan isimlerin mavi-kırmızı takımlar olarak kıran kırana mücadele gösterdiği dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında istenen menüde yer alan ürünleri en başarılı olarak yapan ve en yüksek puanı alan takım 2. dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu bilgilerle yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramaya başladı.
TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;
22 Eylül 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak adına tezgah başında mavi ve kırmızı takımlar olarak hünerlerini gösterdi. Kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo, Somer şeflerin belirlediği menüde yer alan ürünleri en iyi yapmaları istendi.
Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları ekip halinde menüdeki yemekleri jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlamak için işe koyuldu. Sürenin sonuna gelindiğinde ise mavi ve kırmızı takımlar birer birer ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu. Şefler ise ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve puan verdi.
Jüri şeflerin değerlendirmesi sonrasında menüdeki ürünlerden toplamda en fazla puanı almayı başaran mavi takım, haftanın 2. Dokunulmazlığını kazanmayı başardı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Kaybeden kırmızı takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda en başarılı olan isim Tahsin oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin ilk eleme adayını Emre olarak belirledi. Diğer eleme adayı ise takım içerisinde yapılan oylamayla Hamza olarak belirlendi.