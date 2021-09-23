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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:46

Takva nedir, ne anlama gelir? Takva etmek ne demek?

Takva nedir, ne anlama gelir? Takva etmek ne demek?

Bu hafta Cuma hutbesinin konusunun “Takva” olması nedeniyle binlerce kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Rabbinin azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek kulluk görevinin yerine getirilmesi ve dinin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmesi anlamına gelen bu terim merak konusu haline gelirken “Takva nedir, ne demektir ve ne anlama gelir?” sorusu da yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kuran'ı Kerim'de Allah katında insanların en üstünün en çok takva sahibi olanlar olduğu belirtilmiştir. İşte bu kelimenin anlamı ve tüm detaylar...

Cuma hutbesi konusunun belli olmasının ardından takva: Rabbimizin rızasını diri tutma bilinci başlığı binlerce kişinin "Takva nedir, ne demektir ve ne anlama gelir?" sorularını gündeme taşımasına neden oldu. Cuma namazına katılacak olan kişilere anlatılacak olan bu konu aslında kişinin Rabbinin azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek kulluk görevinin yerine getirmesi anlamını taşımaktadır. İşte Takva kelimesinin anlamı ve detaylar...

Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı! İşte 24 Eylül 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu

Takva ne demek?

Takva, Allah'tan korkma anlamı taşıyan ve din ile ilişkilendirilen bir kavramdır. ... Kişilere de Allah'a karşı takva sahibi olması emredilmektedir. Bu terim, kendilik bilinci manasına gelmektedir. Bu kapsamda takva ehli olanların dünyada ilk olarak haramdan uzak durduğu kabul edilir.

Takva sahibi kişiler kimlerdir?

Kelime bu anlamıyla kullanıldığında züht manasına gelir. Hem takva hem de züht, vaktinin çoğunu ibadet etmek ve Allah'ı zikretmekle geçiren mümin kişiler kullanılır. Takva kelimesi birçok ayette de geçer. Örneğin Al-i İmran suresinin 102. ayetinde tüm iman edenlere takva sahibi olmaları emredilir.

Takva sahibi insanlar ne yapar?

Takva sahibi insanlar özünde, sözünde bir insanlardır. Davranışlarıyla, yaşam tarzlarızla her zaman Allah'ın huzurundaymış gibi hareket ederler. Harama bulaşmak korkusuyla bazı helalleri de terk eder. Tüm varlığı ile kendisini O'na adar.

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Takva nedir, ne anlama gelir? Takva etmek ne demek?
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