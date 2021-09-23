Takva nedir, ne anlama gelir? Takva etmek ne demek?

Takva ne demek?

Takva, Allah'tan korkma anlamı taşıyan ve din ile ilişkilendirilen bir kavramdır. ... Kişilere de Allah'a karşı takva sahibi olması emredilmektedir. Bu terim, kendilik bilinci manasına gelmektedir. Bu kapsamda takva ehli olanların dünyada ilk olarak haramdan uzak durduğu kabul edilir.

Takva sahibi kişiler kimlerdir?

Kelime bu anlamıyla kullanıldığında züht manasına gelir. Hem takva hem de züht, vaktinin çoğunu ibadet etmek ve Allah'ı zikretmekle geçiren mümin kişiler kullanılır. Takva kelimesi birçok ayette de geçer. Örneğin Al-i İmran suresinin 102. ayetinde tüm iman edenlere takva sahibi olmaları emredilir.

Takva sahibi insanlar ne yapar?

Takva sahibi insanlar özünde, sözünde bir insanlardır. Davranışlarıyla, yaşam tarzlarızla her zaman Allah'ın huzurundaymış gibi hareket ederler. Harama bulaşmak korkusuyla bazı helalleri de terk eder. Tüm varlığı ile kendisini O'na adar.