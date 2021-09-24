Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 19:25 Son Güncelleme: 24.9.2021 19:25

Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 7. Haftasında lider Beşiktaş, Altay ile yeşil sahada bir araya geliyor. Süper Lig’de çıktığı son 5 maçtan 3’ünü kazanan 2’sinde berabere kalan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Altay deplasmanında kazanarak Adana Demirspor maçında kaybettiği puanı telafi etmek istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? gibi sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

Son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 Süper Lig sezonu 7. Haftasında Altay'a konuk oluyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'la 3-3'lük skorla berabere kalan siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek ve karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyenler Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve müsabakaya ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • Süper Lig 7. Hafta Altay-Beşiktaş maçında ilk düdük 24 Eylül 2021 Cuma günü, saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

ALTAY XI: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderı, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Nsakala, Serdar, Atiba (K), Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan



ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I VOLKAN BAYARSLAN

Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.



BEŞİKTAŞ'TA MONTERO, ALTAY MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7'nci haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile oynanacak maç öncesi İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

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Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
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