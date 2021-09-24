Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 Süper Lig sezonu 7. Haftasında Altay'a konuk oluyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'la 3-3'lük skorla berabere kalan siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek ve karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyenler Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve müsabakaya ilişkin tüm detaylar şöyle;