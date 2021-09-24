Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 Süper Lig sezonu 7. Haftasında Altay'a konuk oluyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'la 3-3'lük skorla berabere kalan siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek ve karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyenler Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve müsabakaya ilişkin tüm detaylar şöyle;
ALTAY XI: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderı, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
BEŞİKTAŞ XI: Mert, Nsakala, Serdar, Atiba (K), Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan
Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7'nci haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile oynanacak maç öncesi İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."