Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? 2021 EGM PA ile 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 24.9.2021 09:01

Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? 2021 EGM PA ile 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? 2021 EGM PA ile 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı başvuru tarihleri duyurulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte bekçi alımı son bilgileri…

Bekçi alımı bekleyen binlerce aday son gelişmeleri yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Tam bu noktada Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmezken detaylı bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmezken Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
SİHA değil DİHA! Bu özelliği çok konuşulacak: Bayraktar DİHA için tarih netleşti
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı ilanı! 4 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? 2021 EGM PA ile 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA