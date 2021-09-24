Emre Demir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Barcelona’ya transfer edilen Emre Demir hangi takımlarda oynadı ve kaç doğumlu?

Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen Kayserispor oyuncusu Emre Demir, Barcelona'ya transfer edildi. Takımın kendisi için 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken, 400 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan genç futbolcu araştırma konusu haline geldi. Futbolseverler; Emre Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtını arıyor. 8 yaşındayken Kayserispor kadrosuna dahil olan oyuncu, Barcelona transferi Emre Demir hangi takımlarda oynadı, kaç doğumlu gibi sorularla inceleniyor. İşte genç oyuncunun hayatı.
EMRE DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Emre Demir, 15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Futbola doğduğu il Mersin'de başlayan ve yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken Emre, 1. Amatör Lig ekibi Kuvayi Milliyespor'dan 2012 yılında ilk transferini gerçekleştirdi. Kayseri ekibinin altyapı hocalarının kısa süre içerisinde dikkatini çeken ve henüz 8 yaşındayken Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan genç yetenek, ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a dahil oldu.
EMRE DEMİR BOYU VE KİLOSU
17 yaşındaki Emre 1.75 boyunda ve 67 kilogram ağırlığında. Sol ayağını çok etkili kullanan ve merkez orta saha mevkiinde oynayan genç oyuncu, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.
EMRE DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda oynayan Emre, 49 maçta 49 gol atmayı başardı. Daha sonra U15 Takımı'nda 3 maçta 5 gol, U16 Takımı'nda 30 maçta 10 gol, U17 Takımı'nda ise 7 maçta 3 gol atan solak oyuncu, Ocak 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi.
EN GENÇ GOLCÜ UNVANI!
Emre Demir, 2019/2020 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68. dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi. Emre, 2019 yılında A takım kadrosuna dahil edilmiş, 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçmişti.