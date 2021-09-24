Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:09

İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

Sanat ve meslek edinme kurslarıyla bilinen İSMEK kayıtları başladı. 24 Eylül Cuma günü itibariyle başlayan kurs kayıtları İSMEK'in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacak. Herhangi bir alanda başvuru yapmak ve kursa kaydolmak isteyen vatandaşlar ise İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

İSMEK kayıtları 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 10.00'da başladı. İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek. İSMEK'te öğrenim görecek vatandaşlar, kursiyer.ibb.istanbul internet adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Buna göre; İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?

İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

Bilişim Teknolojileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Grafik ve Teknik Tasarım

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

Robotik ve İnovasyon

Turizm ve Otelcilik

Yönetim ve Hizmet

Ziraat

Muhasebe ve Finans

Kişisel Gelişim;

Dil Eğitimleri

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

Müzik

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Örgü ve İşleme Sanatları

Süsleme Sanatları

Tekstil Tasarımı

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
45 iş kolunda erken emeklilik imkanı
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika: Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe eleştirisi!
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA