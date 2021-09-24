İSMEK kayıtları 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 10.00'da başladı. İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek. İSMEK'te öğrenim görecek vatandaşlar, kursiyer.ibb.istanbul internet adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Buna göre; İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?
İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.
Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.
Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.
Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.
Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.
İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.
Mesleki Eğitimler;
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Grafik ve Teknik Tasarım
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi
Robotik ve İnovasyon
Turizm ve Otelcilik
Yönetim ve Hizmet
Ziraat
Muhasebe ve Finans
Kişisel Gelişim;
Dil Eğitimleri
Kişisel Gelişim ve Eğitim
Güzel Sanatlar
Müzik
Sahne ve Gösteri Sanatları
Sanat ve Tasarım
El Sanatları ve Zanaat;
Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Örgü ve İşleme Sanatları
Süsleme Sanatları
Tekstil Tasarımı