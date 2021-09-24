İSMEK kayıtları başladı! 2021 İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?

İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

Bilişim Teknolojileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Grafik ve Teknik Tasarım

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

Robotik ve İnovasyon

Turizm ve Otelcilik

Yönetim ve Hizmet

Ziraat

Muhasebe ve Finans

Kişisel Gelişim;

Dil Eğitimleri

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

Müzik

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Örgü ve İşleme Sanatları

Süsleme Sanatları

Tekstil Tasarımı