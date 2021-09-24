Kırmızı Oda 44.bölüm izleyiciyle bu akşam Tv8 ekranlarında buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan "Madalyonun İçi" adlı kitabından uyarlanan yapımda Süveyda karakterinin hayat hikayesi merak ediliyor. İlk başta Manolya Hanım'la görüşmek istemeyen Süveyda'nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşılmıştı. Peki Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda'nın hikayesi nedir?

KIRMIZI ODA SÜVEYDA HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın hastalığı Kleptomani olarak biliniyor. 19 yaşında olan Süveyda annesinin zoruyla kendisini Kırmızı Oda'da bulunur. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. İlk başta Manolya Hanım'la görüşmek istemeyen Süveyda'nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşıldı. Süveyda'nın neler yaşadığı ilerleyen bölümlerde netleşecek. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor.