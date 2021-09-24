Kırmızı Oda 44.bölüm izleyiciyle bu akşam Tv8 ekranlarında buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan "Madalyonun İçi" adlı kitabından uyarlanan yapımda Süveyda karakterinin hayat hikayesi merak ediliyor. İlk başta Manolya Hanım'la görüşmek istemeyen Süveyda'nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşılmıştı. Peki Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Süveyda'nın hikayesi nedir?
Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın hastalığı Kleptomani olarak biliniyor. 19 yaşında olan Süveyda annesinin zoruyla kendisini Kırmızı Oda'da bulunur. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. İlk başta Manolya Hanım'la görüşmek istemeyen Süveyda'nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşıldı. Süveyda'nın neler yaşadığı ilerleyen bölümlerde netleşecek. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor.
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.
İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırdı.
2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.