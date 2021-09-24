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Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:15 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:15

Peşmelba nasıl yapılır ve malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi, yapılışı ve püf noktası

Peşmelba nasıl yapılır ve malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba Peach Melba tarifi, malzeme listesi, yapılışı ve püf noktası

Fransız mutfağına ait Peşmelba tatlısı MasterChef’in bugünkü bölümünün ardından araştırma konusu haline geldi. Adını ana malzemesi olan şeftali ve sostan alan ve orijinal adı “Peach Melba” olan bu tatlı; Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler gibi sorularla inceleniyor. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, yapılışı, malzeme listesi ve püf noktası!

Şeftali, dondurma ve ahududu sosundan oluşan Peach Melba tatlısı Fransız mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünü izleyenlerin ilgi odağı oldu. Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler sorularıyla ele alınan bu tatlının yapılışı haberimizde. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, malzeme listesi ve püf noktası ile yapılışına ilişkin detaylar.

PEŞMELBA TARİFİ PÜF NOKTASI

Şeftali pişirilen şerbetin daha parlak olması için içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis kaselerini hazırladıktan sonra bir süre dondurucuda bekleterek dondurmaların kolay erimesini önleyebilirsiniz.

PEŞMELBA MALZEMELERİ

5 adet şeftali

1 tatlı kaşığı vanilya

Yarım su bardağı likör

250 gram vanilyalı dondurma

100 gram böğürtlen

1 su bardağı krem şanti

PEŞMELBA YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyup, bir tencereye dizin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Vanilya ilave edip kaynatın. Likörü ilave edip 5-10 dakika dinlendirin. Şeftalilerden birinin çekirdeğini çıkardıktan sonra haşlama suyundan 1 çay bardağı ile mikserleyin. Diğer haşlanmış şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp kuplara alın. Üzerine vanilyalı dondurma ilave edin. Şeftali sosunu üzerine gezdirin. Böğürtlen ve krem şanti ile süsleyip servis yapın.

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Peşmelba nasıl yapılır ve malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi, yapılışı ve püf noktası
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