Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika! Beşiktaş'a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...
Giriş Tarihi: 24.9.2021 23:50 Son Güncelleme: 25.9.2021 00:13

Son dakika! Beşiktaş'a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...

Son dakika! Beşiktaş’a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 7. haftasında Altay, evinde lider Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Maçın ardından Atiba, Salih Uçan, Miralem Pjanic ve Oğuzhan'dan kötü haber geldi.

Son dakika... Süper Lig'in formda ekibi İzmir temsilcisi Altay, evinde Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve 15 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ATİBA VE OĞUZHAN DA SAKATLAR LİSTESİNE GİRDİ

Dortmund ve Adana Demirspor maçlarının ardından sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bugün Atiba savunmada görev yaptı. Altay maçında 90 dakika sahada kalan Atiba Hutchinson'ın adalesinde ağrı bulunduğu belirtildi.

Atiba Hutchinson'un durumu yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İlk bilgilere göre Ajax maçında oynaması zor görünüyor.

SALİH DİZİNDE AĞRI HİSSEDİYOR

Oğuzhan Özyakup'un adalesinde de problem bulunuyor. Oğuzhan'ın da Ajax maçında oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak. Salih Uçan'ın da aldığı darbeden dolayı dizinde ağrısı bulunuyor. Durumu yarın belli olacak. Oğuzhan 76. dakikada oyundan alınmıştı.

PJANİC'İN AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş'a bir kötü haber de yıldız oyuncusundan geldi. Miralem Pjanic de Altay maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın ardından oyuncuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Pjanic'in salı günü oynayacağını sanmıyorum" diyerek kötü haberi verdi.

"LARİN VE BATSHUAYİ DÖNER..."

Sergen Yalçın: "Rosier dönecek. Necip dönebilir. Larin ve Batshuayi döner. Onları alır, buradakilerle birleştirir devam ederiz. Yapacak bir şey yok."

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN YAKIYOR

Oyuncularından üst üste kötü haberler alan Beşiktaş'ta neredeyse sakat futbolculardan ilk 11 çıktı.

Defans: Necip, Vida, Welinton, Montero
Orta saha: N'Koudou, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Pjanic
Forvet: Batshuayi

Sergen Yalçın: "Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni sakatlarımız olacak gibi..."

"BEŞİKTAŞ ÜLKEMİZİ ZOR BİR MAÇTA TEMSİL EDECEK"

Mustafa Denizli: Sergen Yalçın benim için özel biri. Hem futbolculuğuyla hem teknik adamlığıyla... Zor durumda sakatlıklardan dolayı. Ülkemizi zor bir maçta temsil edecekler Ajax karşısında. Onlara başarılar diliyorum, eminim en iyi şekilde mücadele edecekler.

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Son dakika! Beşiktaş'a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...
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