Son dakika! Beşiktaş’a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...

Son dakika... Süper Lig'in formda ekibi İzmir temsilcisi Altay, evinde Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve 15 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
ATİBA VE OĞUZHAN DA SAKATLAR LİSTESİNE GİRDİ
Dortmund ve Adana Demirspor maçlarının ardından sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bugün Atiba savunmada görev yaptı. Altay maçında 90 dakika sahada kalan Atiba Hutchinson'ın adalesinde ağrı bulunduğu belirtildi.
Atiba Hutchinson'un durumu yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İlk bilgilere göre Ajax maçında oynaması zor görünüyor.
SALİH DİZİNDE AĞRI HİSSEDİYOR
Oğuzhan Özyakup'un adalesinde de problem bulunuyor. Oğuzhan'ın da Ajax maçında oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak. Salih Uçan'ın da aldığı darbeden dolayı dizinde ağrısı bulunuyor. Durumu yarın belli olacak. Oğuzhan 76. dakikada oyundan alınmıştı.
PJANİC'İN AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR GÖRÜNÜYOR
Beşiktaş'a bir kötü haber de yıldız oyuncusundan geldi. Miralem Pjanic de Altay maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın ardından oyuncuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Pjanic'in salı günü oynayacağını sanmıyorum" diyerek kötü haberi verdi.
"LARİN VE BATSHUAYİ DÖNER..."
Sergen Yalçın: "Rosier dönecek. Necip dönebilir. Larin ve Batshuayi döner. Onları alır, buradakilerle birleştirir devam ederiz. Yapacak bir şey yok."
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN YAKIYOR
Oyuncularından üst üste kötü haberler alan Beşiktaş'ta neredeyse sakat futbolculardan ilk 11 çıktı.
Defans: Necip, Vida, Welinton, Montero
Orta saha: N'Koudou, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Pjanic
Forvet: Batshuayi
Sergen Yalçın: "Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni sakatlarımız olacak gibi..."
"BEŞİKTAŞ ÜLKEMİZİ ZOR BİR MAÇTA TEMSİL EDECEK"
Mustafa Denizli: Sergen Yalçın benim için özel biri. Hem futbolculuğuyla hem teknik adamlığıyla... Zor durumda sakatlıklardan dolayı. Ülkemizi zor bir maçta temsil edecekler Ajax karşısında. Onlara başarılar diliyorum, eminim en iyi şekilde mücadele edecekler.